Futbol, Universidad de Chile retirados vs Rostros de TV . Universidad de Chile retirados vs Rostros de TV en el estadio Nacional, Chile. Santiago, Chile. 05/11/2016 Christian Iglesias/Photosport****** Football, Universidad de Chile former players vs - CHRISTIAN IGLESIAS/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jul. (ATON) -

El histórico jugador de la Selección Chilena y de la U se sitúa en el mismo pedestal del goleador francés

El término del Mundial 2026 que se disputó en Canadá, México y Estados Unidos arrojó varios hitos que quedarán marcados en la historia de esta competencia, donde uno de ellos deja en el mismo sitial de honor a Leonel Sánchez con Kylian Mbappé.

El torneo, que coronó a España como campeón al imponerse 1-0 a Argentina en tiempo extra con el gol de Ferrán Torres, entregó variadas distinciones; por ejemplo, Rodrigo, el capitán hispano, se hizo acreedor del balón de oro, que premia al mejor jugador del campeonato. Sus compañeros Unai Simón y Pau Cubarsi fueron galardonados como el arquero más destacado y el juvenil más sobresaliente, respectivamente.El goleador francés, en tanto, se coronó como goleador con diez anotaciones y recibió el botín de oro.

La actuación de Mbappé es compartida en la historia de los mundiales por Leonel Sánchez, quien fue uno de los máximos anotadores del torneo que se disputó en nuestro país en 1962.

El destacado futbolista, identificado con la Universidad de Chile y símbolo del Ballet Azul, que falleció el 2022, en la cita planetaria convirtió cuatro goles, quedando emparejado en la tabla de artilleros con los brasileños Vavá y Garrincha, el húngaro Florian Albert, el soviético Valentin Ivanov y el yugoslavo Drazan Jerovic.

Mbappé se convirtió además en el goleador histórico de todos los mundiales, con 22 anotaciones, y el único que en dos torneos ha terminado en la cima de los romperredes, donde también está inscrito el histórico Leonel Sánchez.