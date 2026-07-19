A la U las lesiones no la dejan en paz

Futbol, Coquimbo Unido vs Universidad de Chile. Fecha 7, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Jhon Cortes es fotografiado durante un partido de primera division disputado en el estadio Municipal Francisco Sanchez Rumoroso de Coquimbo, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jul. (ATON) -

Universidad de Chile sigue viendo mermado su plantel por distintas situaciones físicas que afectan a sus futbolistas

Universidad de Chile ha sufrido de manera permanente durante esta temporada con las lesiones, y un nuevo integrante de su plantel se mantendrá al margen para el inicio de la segunda rueda del Campeonato Nacional.

A jugadores emblemáticos que no pudieron actuar con regularidad durante el primer semestre, como Matías Zaldivia, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas, se sumó Octavio Riveros, que fue el gran objetivo en delantera que persiguió Azul Azul por más de un año y prácticamente no tuvo actividad la primera rueda.

La U añadió a la lista de ausencias al joven puntero Jhon Cortés, quien sufrió un desgarro y tiene para un mes más fuera de las canchas, según detalló el sitio Emisora Bullanguera.

El talentoso juvenil, que ha sido parte de las selecciones menores, presenta un desgarro bilateral en el bíceps femoral, apunta el portal especializado en información de los universitarios.

Con esta lesión, los Azules suman una nueva baja para el reestreno en el torneo de Primera División, donde regresarán a las canchas este domingo 26 de julio a las 17:30 horas cuando visiten al Audax Italiano.