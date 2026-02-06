Lichnovsky dejó el América para volver a Europa como fichaje de club turco

Archivo - Futbol, Chile vs Paraguay. Partido amistoso 2024. El jugador de la seleccion chilena Igor Lichnovsky es fotografiado durante el partido amistoso contra Paraguay disputado en el estadio Nacional de Santiago, Chile. 11/06/2024 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 6 Feb. (ATON) -

El defensa chileno fue presentado oficialmente en el Fatih Karagümrük, cuadro que actualmente se ubica en zona de descenso en el fútbol de ese país.

Se acabó el paso de Igor Lichnovsky en el fútbol mexicano. El defensa chileno dejó el América para regresar a Europa y fichar en el Fatih Karagümrük, cuadro de la Primera División de Turquía.

El zaguero nacional fue presentado oficialmente en su nuevo club, con el que formó contrato por una temporada y media, con opción de extender el vínculo por un año más.

"Le damos la bienvenida a nuestra familia y le deseamos éxito bajo nuestra camiseta roja y blanca", publicó el elenco europeo, que actualmente se ubica en zona de descenso, ocupando el último lugar de la tabla con nueve puntos, a nueve unidades de la salvación.

De esta manera, el formado en Universidad de Chile puso fin al drama que estaba viviendo en el último tiempo en el América, donde se encontraba sin jugar y en el que le estaban buscando una salida.

De todas formas, Lichnovsky se va de las Águilas con buen recuerdo, pues consiguió un histórico tricampeonato de liga, además de la obtención de una Copa de Campeones y una Supercopa en la Liga MX durante el año 2023.