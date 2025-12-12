La Liga de Primera tiene nuevo sponsor oficial de cara a la temporada 2026

Futbol, Union Espanola vs Nublense. Fecha 6, campeonato Nacional 2024. Vista general durante el partido de primera division disputado en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile. 31/03/2024 Javier Salvo/Photosport Football, Union Espanola vs - JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Santiago 12 Dic. (ATON) -

Se espera que la próxima semana se haga oficial el anuncio del nuevo patrocinador del organismo de Quilín para la siguiente campaña.

Importante modificación en el torneo de Primera División del fútbol chileno de cara al 2026. Es que el certamen cambió de sponsor para la siguiente temporada.

Ahora Mercado Libre será el auspiciador principal de la Liga de Primera, que dejará atrás a Banco Itaú en la próxima campaña.

La firma del gigante del comercio electrónico se quedó con los derechos tras un acuerdo por dos temporadas, 2026 y 2027, a cambio de 2,6 millones de dólares.

Según dio a conocer radio Cooperativa, USD 1,5 millones serán para la ANFP, mientras que USD 1,1 millones para TNT Sports, dueña de los derechos de transmisión.

