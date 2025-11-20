En Limache apelan a sacar lecciones de caída con la U para la "final" ante Unión

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache Fecha 27, Liga de primera 2025. El jugador de Deportes Limache Alfonso Parot, derecha, disputa el balon contra Lucas Di Yorio de Universidad de Chile durante un partido de la liga de primera disputado en - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Nov. (ATON) -

Alfonso Parot, defensa del cuadro "tomatero", anticipó el duelo de este viernes ante los hispanos, cotejo crucial en la lucha de ambas escuadras por evitar el descenso a la Primera B.

Deportes Limache y Unión Española protagonizarán este viernes en el estadio Lucio Fariña de Quillota una especie de "final" en la lucha por evitar el descenso a la Primera B.

Es que el cuadro "tomatero" se ubica antepenúltimo en la tabla, mientras que el conjunto hispano marcha penúltimo y ambos están separados por apenas un punto, cuando restan tres fechas para el término del Campeonato Nacional 2025.

Por eso Alfonso Parto, defensa del elenco limachino, enfatizó: "Sabemos que es un partido crucial para lo que estamos trabajamos. Tiene mucha importancia, es un rival directo a falta de tres fechas. Hay que enfrentarlo con seriedad, dando hincapié a nuestras fortalezas y las debilidades de ellos".

"Son un equipo con grandes jugadores, hay que trabajar en equipo para obtener la victoria", añadió el ex lateral de Universidad Católica.

Además, apuntó a sacar lecciones de la derrota frente a Universidad de Chile, donde cayeron por 4-3 después de ir ganando 2-0: "Esta semana nos sirvió para recuperar soldados y levantar el ánimo. En el primer tiempo con la U jugamos muy bien. Se perdió, pero hay derrotas y derrotas. No te vas contento, pero sí tranquilo porque hiciste bien las cosas. Esperamos plasmar eso en todos los partidos que nos quedan. Si mostramos ese nivel de juego, se van a dar más resultados positivos que negativos".