Limache y Concepción realizarían sorpresivo trueque de cara al segundo semestre

Futbol, Deportes Limache vs Union La Calera Fecha 8, Liga de Primera 2026. El jugador de Union La Calera, Joaquin Montecinos, marca un gol contra Deportes Limache durante el partido de primera division disputado en el estadio Lucio Farina de Quillota, - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 11 Jul. (ATON) -

Cerveceros y penquistas alistas un inesperado intercambio entre ex seleccionados nacionales que perdieron su lugar como titulares en el transcurso de la temporada.

Con miras a un segundo semestre donde la misión dejar atrás la irregularidad y repuntar en la Liga de Primera, Deportes Limache y Deportes Concepción se alistan para llevar a cabo un inesperado trueque en el mercado de pases que involucra a dos ex seleccionados nacionales.

De acuerdo a información del portal Sabes Deportes, el León de Collao estaría interesado en el delantero rojinegro Joaquín Montecinos y ofrecería a cambio al mediocampista Leonardo Valencia, ambos jugadores que perdieron consideración dentro del once estelar de sus respectivos equipos.

El atacante, por ejemplo, arrancó como titular y conforme fue avanzando la temporada empezó a alternar con la suplencia, contabilizando 1.174 minutos en 23 partidos, anotándose con cuatro goles y tres asistencias,

"Leo", en tanto, ha vivido una situación similar, marcada además por una lesión sufrida a fines de mayo. En el presente año, el volante ha acumulado 1.082 minutos en cancha repartidos en 18 cotejos, marcando un tanto y aportando solo una habilitación.

Desde el citado medio señalaron que ambas escuadras "tienen buena relación, existiendo varios traspasos entre ambos clubes en las últimas temporadas".