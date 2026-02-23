"Con Limache fue el mejor partido, pero hay una tensión que la sentimos"

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache. Fecha 4, Liga de Primera 2026. El entrenador de Universidad de Chile Francisco Meneghini es fotografiado durante el partido de primera division disputado en el Estadio Nacional en Santiago, - PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

Francisco Meneghini, técnico de Universidad de Chile, defendió su trabajo en el cuadro azul, pese resignar un empate frente a Deportes Limache y seguir sin conocer la victoria en este inicio de temporada 2026.

Ya han pasado cuatro fechas del Campeonato Nacional 2026 y Universidad de Chile todavía no conoce la victoria. La noche del domingo, el cuadro azul resignó un empate a 2 como local frente a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

La mala campaña en este inicio de temporada sigue dejando tambaleando al técnico del conjunto estudiantil, Francisco Meneghini. Sin embargo, el estratego argentino defendió su trabajo en el club.

"Reaccionamos bien, el equipo mostró buen juego, los dominamos y generamos los espacios que queríamos y los atacamos. En el segundo tiempo comenzamos en esa línea, la salida de Assadi cambió algunas cosas, pero seguimos atacando. Con el parate, el partido cambia un poco y no terminamos bien, no controlamos las acciones y ellos consiguieron el empate sin generar mucho pregunto", expresó el DT.

"Estábamos siendo superiores, daba la sensación que podíamos generar el tercero, pero tras el parate estuvimos más lentos en la circulación, tuvieron más posesión y nos empataron", añadió "Paqui".

Además, aseguró que el juego del equipo va evolucionando, pese a la falta de buenos resultados: "Nos empatan con una acción puntual. Tras el segundo gol, vamos sintiendo el hecho de no ganar, la confianza no es la más alta, pero tenemos que aferrarnos a las cosas que estamos haciendo bien. Creo que fue el mejor partido, superamos a un rival fuerte. Tenemos que seguir en la misma línea para empujar y sumar el primer triunfo que nos permita soltarnos, hay un tensión que la sentimos y que estuvo presente, pero en casi todo el partido jugamos bien".

Por último, sobre el Superclásico del fin de semana ante Colo Colo, Meneghini sostuvo: "Vamos a trabajar en la semana para ir al Monumental a competir lo mejor posible".