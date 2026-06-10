Chile.- Limache e interés de la U por Castro: "No vamos a potenciar un club nacional"

Futbol, Audax Italiano vs Deportes Limache. Fecha 11, Liga de Primera 2026. El jugador de Deportes Limache Daniel Castro se lamenta tras desperdiciar una ocasion de gol contra Audax Italiano durante el partido de la Liga de Primera disputado en el - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Jun. (ATON) -

César Villegas, presidente del cuadro "tomatero", salió al paso ante los rumores sobre un interés de los azules por el delantero de cara al segundo semestre. En ese sentido, enfatizó que la única forma en que el ariete deje el club es con una oferta desde el extranjero.

Desde hace rato que se vienje hablando sobre un supuesto interés de clubes grandes como Colo Colo y Universidad de Chile sobre Daniel Castro, tras el destacado desempeño que ha mostrado el delantero en Deportes Limache.

De hecho, en los últimos días el atacante fue nuevamente vinculado a los azules como posible refuerzo de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

Sin embargo, el presidente del conjunto "tomatero", César Villegas, salió al paso y aseguró que todavía no manejan ninguna oferta por el jugador.

"No hay nada del mercado nacional y extranjero. Hay que esperar que el torneo termine y ya cuando comience el Mundial vamos a tener un mes más o menos para negociar", reconoció el timonel en conversación con radio ADN.

"Dani (Castro) siempre va a estar como nombre de alternativa para reforzar a los grandes, por la campaña que está haciendo este semestre, en la que está ratificando la campaña anterior en 2025", agregó el directivo.

Es más, Villegas enfatizóe en que la única forma en que Castro deje el club es con una oferta desde el fútbol extranjero: "En caso de que se diese (una transferencia), sería al extranjero. No vamos a potenciar un club nacional siendo que Limache está peleando el Campeonato".