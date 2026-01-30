"Limache es un rival que a Colo Colo le juega de una manera siempre diferente"

Futbol, Colo Colo vs Audax Italiano Fecha 30, Liga de primera 2025. El entrenador de Colo Colo Fernando Ortiz es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Audax Italiano disputado en el estadio Monumental de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 30 Ene. (ATON) -

Fernando Ortiz, técnico del Cacique, anticipó el duelo de este sábado ante el cuadro "tomatero" en Valparaíso, por el debut en el Campeonato Nacional 2026.

Colo Colo hará este sábado su estreno en el Campeonato Nacional 2026 cuando visite a Deportes Limache a las 12:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Este viernes el técnico del Cacique, Fernando Ortiz, anticipó el debut de su escuadra ante el conjunto "tomatero" y aseguró que el equipo solamente espera ganar en el inicio del certamen.

"Hemos logrado semanas muy intensas, con un compromiso muy importante de los jugadores. Hemos tenido una serie de amistosos muy importantes en Uruguay", expresó el DT en un video publicado por las redes oficiales del club.

Sobre el elenco limachino, el adiestrador sostuvo: "Como todos sabemos, siempre el rival es un rival que a nuestra institución le juega de una manera siempre diferente porque saben que enfrentan a un gran equipo que es Colo Colo. El respeto que se merecen, pero nosotros queremos ganar".

Por último, sobre jugar como visita, Ortiz comentó: "Sacar una victoria de visitante es un arranque motivacional para todo el mundo, la idea es que siempre se vea un Colo Colo competitivo".