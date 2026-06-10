Los Lobos tienes rivales confirmados para el Mundial de Balonmano 2027

VINA DEL MAR, CHILE – NOV 04: El equipo de Chile durante el partido de balonmano masculino contra Estados Unidos en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 en el Gimnasio Polideportivo el 04 de noviembre en Vina del Mar, Chile./ Chile's team during the - RAUL ZAMORA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El elenco nacional fue derivado al Grupo C del certamen planetario, donde el combinado chileno dice presente por novena ocasión en su historia.

La Selección chilena masculina de balonmano conoció este miércoles a sus rivales para competir en el Mundial de la disciplina de Alemania 2027, que marca la novena participación criolla en su historia.

Los Lobos, como es conocido el cuadro nacional, fue emparejado en el Grupo C con Croacia, actual subcampeón del orbe; España, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024; y Turquía, debutante absoluto en esta clase de torneos.

El equipo dirigido por Aitor Etxaburu disputará todos sus encuentros de la primera ronda en el SAP Garden de Múnich con la misión de terminar al menos en tercer puesto para avanzar a la segunda fase.

Cabe recordar que en la última edición, Chile fue tercero de su zona por detrás de Suecia y España, y después fue colista del Grupo III.