Loyola defendió a Córdova y habló sobre su difícil paso al fútbol italiano

Futbol, Chile vs Cabo Verde Partido amistoso en Nueva Zelanda 2026 Maximiliano Guti rrez, de Chile, celebra un gol junto a Vicente Pizarro, tambi n de Chile, durante el partido Chile vs. Cabo Verde, correspondiente al Torneo de la Serie FIFA, disputado - Joshua Devenie / www.photosport.nz

Santiago 27 Mar. (ATON) -

Tras la victoria ante Cabo Verde en Nueva Zelanda, el volante de la Selección chilena destacó la racha positiva de la Roja en sus últimos amistosos.

La Selección chilena celebró en su primer amistoso del año. Durante la madrugada de viernes, la Roja derrotó por 4-2 a Cabo Verde en Nueva Zelanda, en un partido donde mejoró en el segundo tiempo.

Uno de los que estuvo presente en el combinado nacional fue Felipe Loyola, quien disputó los segundos 45 minutos y marcó el tercer tanto. Tras el cotejo, el jugador del Pisa de Italia valoró el resultado.

"Muy contento por conseguir el triunfo y porque también debutaron muchos compañeros, de que sean sus primeros pasos con una victoria. Supimos revertir la situación, sabíamos que era un equipo difícil, que son fuertes físicamente. Nos complicaron por un momento, pero supimos manejar el momento y encontramos los espacios tras la expulsión", reconoció el ex Huachipato e Independiente de Avellaneda.

Además, resaltó la racha de cuatro victorias que ya suma Chile, todas en amistosos: "Es muy positivo, es un proceso a largo plazo, todos estos partidos sirven para ir conociéndonos como grupo. Es importante ganar en líneas generales, da confianza a los debutantes para los partidos que vengan más adelante. Hay que ir partido a partido para irnos fortaleciendo y conseguir los objetivos. Tenemos buenos jugadores, hay materia prima. No hay otra palabra que trabajo, individual y del staff de la selección, para progresar como equipo. Hay materia, con trabajo podemos conseguir grandes cosas".

También, defendió la labor del técnico Nicolás Córdova: "Contento yo y también todo el grupo, nos sentimos muy cómodos a la hora de trabajar con él. Estamos entendiendo el trabajo que él hace, la metodología, se trabaja bien, preparamos bien el estilo de juego que queremos. Estoy convencido que vamos a conseguir los objetivos, la mentalidad ganadora hay que generarla desde ahora".

Por último, se refirió a su presente en el Pisa de Italia, donde no ha podido consolidarse como titular, aunque aclaró que no se arrepiente de su llegada al club: "Muy contento por el paso. Ha sido difícil por la situación del club, pero es experiencia. Estoy jugando contra rivales mucho más fuertes, estoy progresando y ese fue el objetivo por el que quise dar ese salto. Estoy contento por la experiencia que estoy sumando".