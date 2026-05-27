Loyola y posible fichaje en Boca: "Mi cabeza está totalmente en la Selección"

Futbol, Conferencia seleccion chilena. Conferencia de los jugadores de la seleccion chilena Felipe Loyola e Ivan Morales en centro de Entrenamiento Juan Pinto Duran previo al partido contra Portugal y Republica Democratica del Congo. Santiago, - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 27 May. (ATON) -

El volante nacional no quiso referirse a los rumores que lo vinculan al cuadro xeneize tras descender con el Pisa a la Serie B del fútbol italiano.

La Selección chilena se sigue preparando para los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo, a disputarse en Europa, por la fecha FIFA de junio.

Este miércoles el plantel de la Roja tuvo su tercer día de trabajos en el complejo deportivo Juan Pinto Durán y en esta oportunidad Felipe Loyola atendió a los medios.

En la ocasión, el actual volante del descendido Pisa de Italia evitó referirse a su futuro, ante los rumores que lo vinculan a un posible fichaje de Boca Juniors.

"Hoy en día mi cabeza está totalmente acá en la Selección. Mi objetivo es venir a aportar al grupo, hacerlo lo mejor posible en estos partidos. Sabemos que tenemos unos desafíos súper importantes con Portugal y Congo, que son selecciones competitivas y que están en el Mundial , comenzó diciendo el nacional.

"Mi cabeza está acá, me vengo a entregar al cien, a trabajar bien. Luego estarán las vacaciones y se decidirá qué va a pasar con mi futuro, pero tengo la cabeza acá. Vengo a dar lo mejor posible y vamos a ir a competir en estos dos partidos", añadió.

Sobre los trabajos de la Roja, sostuvo: "La tónica de nuestro juego es ser intenso en el mediocampo, tratar de tener la posesión del balón y jugar hacia adelante. Eso es súper importante para la idea que tenemos. Tenemos jugadores para jugar bien y estoy muy contento por los compañeros que están acá. Confío en este proceso, como vengo diciendo, y en estos jugadores que nos van a dar mucho. Vamos a trabajar para que a la selección le vaya bien, todos queremos eso. No hay nada más lindo que ponerse la Roja y defenderla a muerte. Ese es el mensaje de este grupo, que está trabajando y quiere conseguir cosas".

Por último, sobre las bajas de Marcelino Núñez y Erick Pulgar, Loyola comentó: "Marcelino y Erick son muy buenos jugadores que hoy en día no pueden estar con nosotros, pero estoy yo, Rodrigo (Echeverría) y viene Vicente (Pizarro). Estamos recibiendo de muy buena forma a Nils (Reichmuth), que también juega en el mediocampo".