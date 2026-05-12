Lucas Assadi tras renovar con la U: "Mi objetivo ahora es retomar mi nivel"

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fecha 8, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi juega el balon durante el partido de la Liga de primera realizado en el estadio Nacional de Santiago, - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 12 May. (ATON) -

El volante del cuadro azul manifestó toda su felicidad después de extender su vínculo con el conjunto estudiantil hasta la temporada 2028.

Hasta que Universidad de Chile logró renovar el contrato a Lucas Assadi, una de las figuras del cuadro azul y cuyo vínculo expiraba a final de la temporada.

El conjunto estudiantil oficializó el lunes la renovación del mediocampista hasta la temporada 2028 y después el propio jugador manifestó toda su felicidad en conversación con las redes sociales del club.

"Significa mucho para mí, lo venía buscando y estoy muy feliz y orgulloso de renovar con el club de mis amores ( ) La confianza del club es todo, de verdad estoy muy contento; después de mi familia, la U es todo , expresó el futbolista.

"Mis objetivos personales son volver a mi nivel, a lo que yo sé; eso es lo que quiero. El objetivo a nivel de club es levantar la copa a fin de año, eso es lo que todos queremos", añadió.

Consignar que el nuevo contrato tiene una cláusula de salida de 3,5 millones de dólares en caso de que algún equipo se lo quiera llevar y en los últimos días se dio a conocer que desde México y Estados Unidos preguntaron por él.