Archivo - Chile.- Aseguran que desde México y la MLS se suman como opciones para futuro de Assadi - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 30 Jun. (ATON) -

El volante lleva cuatro partidos consecutivos sin ser citado en el cuadro azul, por lo que todo indica que partirá del club en este mercado de fichajes. Sorpresivamente, el conjunto "pirata" arremetería por su incorporación.

Después de brillar en la temporada 2025, Lucas Assadi vive su peor momento en Universidad de Chile. El volante lleva semanas "cortado" en el cuadro azul con cuatro partidos seguidos sin ser citado, por lo que todo indica que partirá del club en este mercado invernal de fichajes del fútbol chileno.

Sin embargo, cuando todos esperaban que su lógico destino fuera el extranjero, en las últimas horas se dio a conocer una sopresiva opción en el medio local.

Se trataría de Coquimbo Unido, vigente campeón del fútbol chileno y que arremetería para quedarse con el mediocampista de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

En ese sentido, el medio local Vistazo Deportivo informó: "Las conversaciones estarían avanzadas con el volante azul, quien no está siendo considerado en la Universidad de Chile. Vendría a reforzar el mediocampo pirata de cara a la segunda parte del año".

Consignar que Lucas Assadi vio frustrada su partida de Universidad de Chile a principio de año rumbo al fútbol brasileño.