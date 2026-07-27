Lucas Assadi tras volver a jugar en la U: "La pasé más o menos este tiempo"

Futbol, Audax Italiano vs Universidad de Chile Fecha 16, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Lucas Assadi, es fotografiado durante un partido de primera contra Audax Italiano disputado en el estadio Bicentenario La Florida en - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 27 Jul. (ATON) -

Después de varias semanas sin ser considerado, el volante regresó a las canchas en la victoria del cuadro azul ante Audax Italiano. Tras el cotejo, se desahogó y manifestó toda su felicidad.

Universidad de Chile comenzó de buena manera la segunda rueda del Campeonato Nacional. El cuadro azul derrotó el domingo por 2-1 como visita a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida, en un partido marcado por el regreso a las canchas de Lucas Assadi.

Después de varias semanas sin ser considerado por el técnico Fernando Gago, el volante ingresó en el segundo tiempo y tras el cotejo manifestó su felicidad por la victoria.

"Muy importante, la verdad lo necesitábamos. Estamos lejos de la punta y el objetivo es seguir creciendo como equipo y también en la tabla. Más que cambiarlo, era mantener lo que hacemos en entrenamientos", comenzó diciendo a TNT Sports.

Después, se desahogó y reconoció lo duro que fue no sumar minutos: "Yo personalmente estoy muy contento de volver a jugar. La pasé más o menos en este tiempo personalmente y también aquí siendo no citado, pero muy feliz de volver".

También, agradeció a los hinchas: "Ellos siempre me han apoyado en todo momento, en los buenos y en los malos. Feliz de haber ganado".