Lucas Cepeda dio asistencia para salvar empate del Elche en amistoso

Archivo - Chile.- DT del Elche volvió a elogiar a Lucas Cepeda y abrió la puerta a una titularidad - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 29 Jul. (ATON) -

El delantero chileno ingresó en el segundo tiempo y fue clave para la igualdad del cuadro franjiverde ante el Al Ain en un partido de preparación.

En el Elche se ilusionan con la versión que pueda mostrar Lucas Cepeda en la temporada del fútbol español que está a semanas de arrancar.

Es que tras un primer semestre en el club sin mucho protagonismo, el delantero chileno está destacando en la pretemporada y ahora aportó con una asistencia para salvar un empate a 2 en un amistoso frente a Al Ain.

El cuadro franjiverde abrió la cuenta a los 10' por medio de Umaru, aunque Giaquomakis igualó las acciones a los 38', resultado con el que se fueron al descanso.

En el complemento ingresó el ex Colo Colo al campo y a los 69' su equipo quedó en desventaja con la diana de Baba Ilo. Sin embargo, en los 82' el nacional apareció para habilitar a Álex Sánchez, quien puso el empate definitivo con un tiro cruzado.

De esta manera, Cepeda sigue sumando ritmo y confianza para ganarse un puesto como titular de cara al inicio de la Liga española 2026/27, donde el Elche debutará el próximo 17 de agosto ante el Deportivo La Coruña.