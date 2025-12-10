Lucas Cepeda partiría en enero de Colo Colo: le buscan club en el fútbol español

Futbol, Colo Colo vs Union La Calera Fecha 28, Liga de primera 2025. El jugador de Colo Colo Lucas Cepeda centro, celebra tras marcar un gol contra Union La Calera durante un partido de la liga de primera disputado en el estadio Monumental de Santiago, - DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

Santiago 10 Dic. (ATON) -

El representante del delantero, Fernando Felicevich, ofrecería al jugador al balompié hispano y en Blanco y Negro aceptarían cualquier propuesta ante el delicado momento financiero del Cacique.

Lucas Cepeda fue de lo más rescatable en la temporada 2025 para el olvido que vivió Colo Colo, donde no pudo siquiera clasificar a la Copa Sudamericana.

El delantero mostró un buen nivel que lo tuvo cerca de partir a mitad de año, lo cual no se concretó. Pero ahora nuevamente se abriría la chance de emigrar para el ariete en enero próximo.

Es que desde radio Pauta aseguraron que el jugador fue ofrecido al fútbol español. "La representación de Lucas Cepeda le busca club en España y Colo Colo va aceptar lo que caiga", expresó el periodista Coke Hevia.

"Es una ventana estrecha y Cepeda usa cupo extracomunitario, pero en algún equipo de segundo orden puede calzar perfecto, sobre todo en la liga española por su estilo de juego. Dirán que sí a un equipo que ofrezca 2.5 millones de euros por el 50% o 70%, a no ser que te ofrezcan 6 millones de dólares por el 100%. Pero saben que Cepeda puede pegar un salto más", añadió.

Consignar que hace unos días Ángel Maulén, director de Blanco y Negro, reconoció que el delantero, junto a Vicente Pizarro, están a la venta ante el delicado momento financiero que dejó el 2025 al Cacique.