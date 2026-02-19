"Lucas Cepeda ya demostró que es un jugadorazo, nos va a aportar mucho"

Futbol, Chile vs Uruguay. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Lucas Cepeda es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Uruguay disputado en el estadio Nacional de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 19 Feb. (ATON) -

Dos compañeros del Elche se rindieron ante el buen desempeño que ha mostrado el delantero chileno en sus primeros tres partidos en el cuadro franjiverde.

Continúan los elogios para Lucas Cepeda por su rápida adaptación en el Elche de España, donde ha mostrado un buen nivel en los tres encuentros luego de su llegada desde Colo Colo, incluyendo su primera titularidad en el último cotejo frente al Osasuna.

El delantero chileno ha recibido halagados de la prensa española y de su técnico en el cuadro franjiverde, Eder Sarabia. Y ahora se sumaron loas de algunos compañeros.

En ese sentido, el atacante uruguayo Álvaro Rodríguez, quien hizo sus divisiones inferiores en el Real Madrid, se rindió ante el criollo, al expresar: "Lucas ya demostró el otro día que es un jugadorazo. Nos va a aportar mucho".

En tanto, Rafa Mir sostuvo que "se ha adaptado muy bien al equipo. Creo que es un jugador con unas condiciones muy interesantes para el juego que hacemos".

Cepeda buscará seguir sumando minutos en el Elche en el duelo de este viernes frente al Athletic Bilbao en el estadio San Mamés, por la 25° fecha de la Liga española.