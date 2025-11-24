Lucas Di Yorio y su renovación en la U: "No he hablado nada todavía"

Futbol, O’Higgins vs Universidad de Chile. Fecha 28, Liga de primera 2025. El jugador de Universidad de Chile Lucas Di Yorio es fotografiado durante el partido de primera division contra O’Higgins disputado en el estadio El Teniente de Rancagua, -

Santiago 24 Nov. (ATON) -

El delantero argentino valoró el triunfo ante O'Higgins en Rancagua y reconoció que no ha tenido contactos para extender el vínculo en el cuadro azul.

Universidad de Chile regresó a los triunfos en el Campeonato Nacional. El cuadro azul venció a O'Higgins en el estadio El Teniente de Rancagua y quedó parcialmente en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Tras el cotejo, el delantero Lucas Di Yorio valoró la victoria ante el elenco celeste, al expresar: "Veníamos a ganar sí o sí, queríamos acomodarnos ahí y seguir en la pelea. Contento por cómo se vio el partido y la victoria".

Además, el atacante resaltó el ganar en calidad de visitante, lo cual ha sido complicado para los estudiantiles durante este año: "Hicimos un buen partido, lo vinimos a buscar desde el inicio. Después con la expulsión se nos complicó un poco, pero supimos manejarlo".

Sobre el próximo partido frente al campeón Coquimbo Unido, sostuvo: "Es un partido muy difícil ( ) obviamente es el campeón, pero nosotros tenemos la necesidad y la obligación de ganar".

Por último, Di Yorio se refirió a su continuidad en la U de cara al 2026: "No he hablado nada todavía, no me han comunicado nada. A mí me encanta el club".