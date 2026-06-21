Lucas Romero cada vez más lejos de la U

Chile.- Representante de Romero reveló los planes de la U con el volante paraguayo - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El mediocampista paraguayo tiene la opción de partir en el mercado de invierno.

El volante paraguayo Lucas Romero llegó a Universidad de Chile como gran opción para el mediocampo, ya que venía con el cartel de seleccionado de su país y con la opción de decir presente en el Mundial de fútbol, por lo que había cifradas expectativas de éxito en él.

Lamentablemente para las pretensiones de los Azules y el jugador, este no se consolidó y no pudo ganarse la titularidad de forma indiscutida, ni menos sacar pasajes para la cita planetaria que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

Con este panorama, de pocos minutos en el terreno de juego, el futbolista puede partir en el mercado de pases de mitad de año, según detalló Radio Cooperativa, y aunque no precisó el equipo al que partiría, su destino sería México.

Romero tampoco fue considerado para el partido en el que la U se estrenará este domingo por la Copa Chile frente a Santiago Wanderers en el estadio Nacional, agudizando su situación que lo ha mantenido lejos de la titularidad.

La eventual partida liberará un cupo de extranjero y le permitiría a los universitarios una nueva opción de fichajes en la ventana de contrataciones de intertemporada, donde se permiten hasta tres incorporaciones.