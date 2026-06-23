Lucas Romero está en México para sellar si salida de Universidad de Chile

Futbol, Universidad de Chile vs O’Higgins. Fecha 13, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Lucas Romero es fotografiado durante el partido de la Liga de primera contra O’Higgins disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 23 Jun. (ATON) -

Regis Marques, representante del futbolista paraguayo, entregó detalles del fichaje del volante en FC Juárez.

Luego de un semestre lidiando con una suplencia que evitó que fuera convocado a la Copa del Mundo, el volante paraguayo Lucas Romero estaría a escasos detalles de firmar su salida de Universidad de Chile.

Así lo dio a conocer su agente Regis Marques, quien en diálogo con el programa Fútbol a lo Grande entregó detalles de la operación para dar por cerrado el ciclo del guaraní en el cuadro estudiantil y pueda fichar por FC Juárez de México.

"Lucas Romero ya está en México, si pasa la inspección médica ya se unirá al equipo", explicó de entrada el empresario de futbolistas.

Respecto al destino del centrocampista, el representante afirmó que el club azteca "está comprando el 80% del jugador y 20% sigue siendo de Recoleta (club dueño de su pase)".

Sin embargo, no todas son malas noticias para el conjunto laico, ya que según radio ADN la U recuperaría los casi 350 mil dólares que canceló a Recoleta por la cesión del jugador, debido a que se daría término anticipado al préstamo.

En sus cerca de seis meses en el Romántico Viajero, Romero solo disputó 323 minutos repartidos en siete compromisos y aportó con apenas un gol.