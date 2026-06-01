Lucas Romero no irá al Mundial con Paraguay y la U se quedó sin millonario bono

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes La Serena Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Universidad de Chile Lucas Romero, derecha, disputa el balon contra Diego Rubio de Deportes La Serena durante el partido de copa de la liga por el - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 1 Jun. (ATON) -

El volante del cuadro estudiantil quedó fuera de la nómina para la cita planetaria que entregó el técnico del combinado guaraní, Gustavo Álfaro. Si hubiese participado, Azul Azul habría recibido el importante ingreso por compensación a los clubes por ceder jugadores a la Copa del Mundo.

Malas noticias para Universidad de Chile y Lucas Romero. El volante paraguayo se quedó sin Mundial 2026, por lo que el cuadro azul perdió un millonario bono.

En las últimas horas el técnico del combinado guaraní, Gustavo Alfaro, presentó la nómina definitiva de la Albirroja para la cita planetaria, donde no aparece el mediocampista del conjunto estudiantil.

La falta de continuidad en el elenco universitario, donde actualmente no es considerado por Fernando Gago, le pasó la cuenta al jugador, quien arribó a la U a principios de temporada como refuerzo pero donde apenas ha sumado 276 minutos distribuidos en cinco partidos.

Además, la ausencia de Romero en la convocatoria para el Mundial golpea a la dirigencia de Azul Azul, debido a que si hubiese participado, la concesionaria habría recibido un importante ingreso económico por compensación a los clubes por ceder jugadores a la Copa del Mundo.

En ese sentido, la U hubiese podido recibir hasta 11 mil dólares por cada día que el jugador permaneciera disputando la cita planetaria.