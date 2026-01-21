Lucero se desmarcó de Colo Colo en presentación en la U y defendió su nivel

Futbol, Presentacion Jugador Universidad de Chile El jugador de Universidad de Chile Juan Martin Lucero, durante su presentacion en el CDA de Santiago, Chile. 21/01/2026 Jonnathan Oyarzun/Photosport Football, Universidad de Chile Player - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 21 Ene. (ATON) -

El delantero argentino fue presentado este miércoles como flamante refuerzo de los azules y resaltó el "trabajo fino" de su amigo Matías Zaldivia para arribar al conjunto estudiantil.

Después de ser oficializado el martes como nuevo fichaje, Juan Martín Lucero fue presentado este miércoles como flamante refuerzo de Universidad de Chile para esta temporada 2026.

En conferencia de prensa, el delantero argentino valoró la negociación de los azules para destrabar su salida del Fortaleza de Brasil.

"Fueron varias charlas, casi todos los días. Manuel Mayo (gerente deportivo de la U) se portó como un señor desde el primer momento. Fue una negociación muy difícil; era complicado salir de Fortaleza. Con mucha paciencia logramos que se destraben", expresó el atacante trasandino.

"El trabajo fino lo hizo Matías Zaldivia. Me venía diciendo que viniera, hace seis meses me mandó un mensaje diciéndome que me esperaba en diciembre acá (...) Me escribió más que mi novia, preguntándome que cuándo venía. Como soy amigo de Zaldivia y Leandro Fernández, seguí mucho su campaña. Siempre juegan con 40 mil personas y eso es motivador para cualquier jugador. Espero vivir ese momento en persona", añadió el "Gato".

Consultado por su paso por Colo Colo, el ariete se desmarcó rápidamente: "No voy a hablar de mi pasado, es un momento que quedó atrás, por respeto a la U y mis compañeros (...) No voy a mencionar mucho el tema. Hay que mirar para el frente. Llegar a un club grande me genera mucha motivación, vengo a representarlo de la mejor manera y dejar todo por la camiseta, como siempre donde jugué".

Respecto al litigio que tuvo con los albos tras su salida a Fortaleza, sostuvo: "Si el TAS falló a mi favor, hay un porqué. No estuve errado en lo que hice. Me considero una persona de palabra. A la U le di mi palabra, Manuel Mayo me dijo que tenía miedo que negociara con otros equipos, pero yo le insistí".

Por último, Lucero defendió su presente, pese al irregular 2025 que tuvo en Fortaleza: "El último año no fue como los dos primeros, pero hice casi 60 goles en tres años. Tomo mi rendimiento como positivo. Vengo a reencontrarme con un fútbol que ya conozco, con un club grande, que me da la posibilidad de volver a demostrar mis dos primeros años en Fortaleza".