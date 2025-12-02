La U lucha por el chile 2 ante un Coquimbo que va por récord de triunfos

Futbol, Coquimbo Unido vs Universidad de Chile. Fecha 14, Liga primera 2025. El jugador de Coquimbo Unido Matias Palavecino, centro, disputa el balon con Maximiliano Guerrero de Universidad de Chile durante el partido de primera division realizado en el - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 2 Dic. (ATON) -

Los azules reciben al campeón cuadro "pirata" a las 18:00 horas de este martes en el estadio Santa Laura, por el cierre de la 29° y penúltima fecha del Torneo Nacional.

Este martes se cierra la 29° y penúltima fecha del Campeonato Nacional con el partido entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.

El cuadro azul está obligado a ganar al campeón para llegar a la última jornada con opciones de pelear por el cupo del "Chile 2" para la Copa Libertadores 2026, pues marcha en el cuarto lugar con 51 puntos, a cuatro del segundo Universidad Católica y dos del tercero O'Higgins.

Además, los estudiantiles llegan algo golpeados después de que el lunes el técnico Gustavo Álvarez anunciara en la conferencia de prensa previa que no continuará en el club de cara a la siguiente temporada.

La probable oncena titular de la U sería con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Leandro Fernández y Lucas Di Yorio.

En tanto, el cuadro "pirata" afrontará el cotejo con el objetivo de batir el récord nacional de victorias consecutivas y dejar atrás los 16 triunfos que los tienen igualados con el "Ballet Azul" de la U en los años 60s.