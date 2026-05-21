Luciano Cabral vive días clave para definir su futuro en Independiente

Futbol, Independiente vs Universidad de Chile. Octavos de final, Copa Sudamericana 2025. El jugador de Universidad de Chile Charles Aranguiz es fotografiado durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente - JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

Santiago 21 May. (ATON) -

En Argentina advirtieron que el mediocampista nacional tendría una prueba de fuego este viernes para su continuidad en el Rojo, mientras crecen los rumores sobre un posible interés de Colo Colo.

Desde el otro lado de la cordillera adelantaron que el mediocampista nacional Luciano Cabral estaría viviendo días clave para definir su futuro en Independiente de Avellaneda, elenco donde ha perdido protagonismo en el último tiempo.

De hecho, en la presente temporada el seleccionado criollo solo ha participado en nueve partidos, aportando únicamente dos goles, y no ha sumado minutos desde el 27 de marzo, cuando fue titular en el triunfo por 4-2 sobre Atenas por la primera ronda de la Copa Argentina.

Precisamente por la segunda fase de dicho certamen, el Rojo medirá fuerzas mañana con Unión de Santa Fe, compromiso que según TyC Sports podría significar una prueba importante para definir el futuro de algunos futbolistas, entre ellos el volante chileno-argentino.

En la publicación indicaron que el ex hombre de Coquimbo Unido "perdió bastante terreno en la consideración de Gustavo Quinteros. Disputó apenas ocho encuentros en este Apertura y es un claro suplente".

Además, hicieron eco del presunto interés que tendría Colo Colo para sumar en la próxima ventana de transferencias a Cabral, quien tiene contrato vigente con el Rey de Copas hasta diciembre de 2027.