Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache Fecha 27, Liga de primera 2025. El jugador de Universidad de Chile Charles Aranguiz, es fotografiado durante un partido de la liga de primera contra Deportes Limache disputado en el estadio Santa Laura de - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Dic. (ATON) -

El presidente del gremio de futbolistas detalló la reunión que sostuvo este miércoles con el volante y referente de Universidad de Chile.

Charles Aránguiz sorprendió a todos. Después del empate a 1 entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, el experimentado volante de los azules disparó contra la ANFP y el Sifup y aseguró que no participará de la gala del fútbol chileno que se realizará el próximo lunes.

"No tengo ganas de verle la cara a gente de la dirigencia de la ANFP y del Sifup. No tengo ganas de darles la mano, ni mostrar una sonrisa mentirosa. Nos han pasado a llevar este año", declaró el "Príncipe" en TNT Sports.

Por eso, este miércoles miembros del directorio del gremio de futbolistas se reunieron con el mediocampista en el Centro Deportivo Azul y tras la cita, el presidente del gremio, Luis Marín, explicó que la molestia del jugador tiene que ver con la programación de los partidos de la U durante esta temporada.

"Conversé con él en la mañana, obviamente hay una molesta de Charles, pero él no tenía la información de que el Sifup hace tres años fue excluido de la mesa de programación de los partidos. Desde que nos excluyeron, empezaron a suceder problemas y desorganizaciones", expresó el ex arquero en conversación con radio ADN.

"Entendemos la molestia de Charles y la compartimos, porque ha sido una queja pública nuestra. Esperemos que se solucione de aquí a futuro", añadió.

Por último, Marín agregó: "Que saque la voz un jugador tan importante como Charles, reflejando esta molestia, obviamente que tiene un acento distinto, pero esta problemática viene de hace muchísimo tiempo y nosotros lo hemos criticado públicamente".