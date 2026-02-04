"A. Madrid es un club más poderoso, pero no significa que no salgamos a ganar"

Archivo - Chile.- Betis confirmó puerta abierta para que Pellegrini parta a la Roja - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 Feb. (ATON) -

Manuel Pellegrini, técnico chileno del Betis, anticipó el partido de este jueves ante los "colchoneros", por los cuartos de final de la Copa del Rey.

El Betis de Manuel Pellegrini afrontará este jueves, a las 17:00 horas, un duro desafío cuando se mida con el Atlético Madrid, por los cuartos de final de la Copa del Rey.

Este miércoles el técnico chileno del cuadro verdiblanco anticipó el duelo frente al conjunto "colchonero", el cual aseguró que será bien complicado.

"Será un partido muy difícil, sobre todo ante un equipo de su poderío. Pasar sería muy importante. Ojalá hagamos un partido muy concentrado. Esperamos un mejor resultado que en el choque liguero", expresó el "Ingeniero" en conferencia de prensa.

De todas formas, el nacional sostuvo que el elenco madrileño no es su bestia negra: "Es una institución más poderosa, pero eso no significa que no salgamos a ganar".

Por último, Pellegrini se refirió a las críticas que recibió Diego Simeone, DT de los "colchoneros", por el rendimiento del club: "No creo que tenga que ser discutido en Atlético de Madrid, es poco lo que se le puede cuestionar a su trabajo".