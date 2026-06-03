Chile.- MAF volvió a postular a la Roja: "Estamos Pellegrini y yo"

Futbol, O'Higgins vs Universidad de Concepcion D cima fecha, segunda rueda, campeonato Nacional 2019 El entrenador de O'Higgins Marco Antonio Figueroa da instrucciones a sus jugadores durante el partido de primera division disputado contra OÕHiggins en - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Jun. (ATON) -

El "Fantasma", actual entrenador de Comunicaciones de Guatemala, afirmó que la Selección requiere de un técnico nacional ya que a su juicio se necesita un DT "conozca la idiosincrasia del jugador chileno".

El entrenador nacional Marco Antonio Figueroa, actualmente en Comunicaciones de Guatemala, sorprendió al volver a postularse como potencial director técnico de la Selección chilena una vez que termine el interinato de Nicolás Córdova.

En conversación con el programa Círculo Central el controvertido estratego afirmó que "en este momento, soy el segundo candidato. Está Manuel Pellegrini y estoy yo. Si él no quiere y no vengo yo, es porque realmente estamos todos locos".

Al mismo tiempo, "Fantasma" argumentó que "hace mucho tiempo que no hay un técnico chileno en la Selección. Y hay muchos candidatos que ni siquiera conocen El Salvador (de Chile). Creo que la Selección es totalmente distinta a un club".

"Yo quiero la Selección por distintas razones. Primero, para que en mucho tiempo le den (la posibilidad) a un técnico chileno, porque Nelson Acosta no es chileno, es uruguayo. Nacionalizado, pero uruguayo", sumó el otrora DT de Nicaragua.

Por último, MAF señaló que "(Ricardo) Gareca ni siquiera iba a los estadios. Entonces es necesario tener un técnico nacional, es necesario tener un técnico que conozca la idiosincrasia del jugador chileno, que tenga la posibilidad de ir a todos los estadios".