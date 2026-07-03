Malas noticias para la U: Matías Zaldivia habría recaído en su lesión

Archivo - Futbol, Universidad de Chile vs Universidad Catolica. Fecha 11, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Matias Zaldivia es fotografiado durante el partido de la Liga de Primera contra Universidad Catolica disputado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 3 Jul. (ATON) -

El defensa se habría resentido de las molestias que arrastra desde mayo, quedando descartado para volver este fin de semana.

Una pésima noticia recibió Universidad de Chile a escasos días del encuentro ante Santiago Wanderers por la quinta fecha de la Copa Chile, programado para el domingo a las 12:30 horas.

Según dio a conocer radio Cooperativa, el defensa Matías Zaldivia se habría resentido de la lesión que arrastraba en el entrenamiento del martes, retrasando su regreso a las canchas y no estaría disponible ni siquiera para el reinicio de la Liga de Primera.

Cabe recordar que el último compromiso que disputó el ex seleccionado criollo con la camiseta del elenco laico fue el diez de mayo en la derrota por 1-0 ante Unión La Calera por el Campeonato Nacional.

Así las cosas, desde la emisora aseguraron que la dupla de centrales de la U se mantendría con Bianneider Tamayo y Nicolás Ramírez, toda vez que el técnico Fernando Gago no tendría en consideración al argentino Franco Calderón.