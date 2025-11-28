Manuel Pellegrini explicó por qué renovó contrato en el Betis

Archivo - Chile.- "No hay ningún tipo de duda sobre el futuro de Pellegrini con el Betis" - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 28 Nov. (ATON) -

Después de que el cuadro verdiblanco oficializara este viernes la extensión del vínculo por una temporada más, el técnico chileno entregó sus motivos para la decisión de renovar con el conjunto sevillano.

Celebran en el Betis de España. Este viernes el cuadro verdiblanco oficializó la renovación de contrato de Manuel Pellegrini por una temporada más, es decir hasta junio de 2027, por lo que se puso fin a la incertidumbre sobre el futuro del técnico chileno y se esfumó, de momento, su opción de arribar a la Roja.

Después de que el conjunto sevillano diera a conocer la extensión del vínculo, a través de un video publicado en redes sociales, el "Ingeniero" explicó sus motivos para decidir renovar con el elenco andaluz.

"La verdad es que han sido seis años maravillosos y muy importantes, donde he sentido día a día el cariño de la hinchada", expresó el estratego nacional en un video difundido por el club.

"Hemos podido desarrollar un trabajo internamente con la parte directiva, con la parte técnica y con los jugadores, que ha permitido al Betis disputar competencias europeas y siempre con la ilusión de seguir creciendo, porque esta hinchada se lo merece", añadió el adiestrador criollo.

Sobre la posibilidad de la Selección chilena, sostuvo: "Siempre he dicho también que es importante terminar mi carrera en la Selección, dirigir en un Mundial y ya veremos si esa posibilidad en un futuro se puede dar o no. La prioridad siempre fue para el Betis".