Marcelo Díaz y posible regreso de Vargas a la U:"Si tengo que llamarlo, lo haré"

Santiago 17 Dic. (ATON) -

El volante y capitán de los azules aseguró estar dispuesto a hacer las gestiones necesarias para convencer a "Turboman" para que vuelva al club.

Se esperaba que Eduardo Vargas regresara a Universidad de Chile en junio pasado, pero su arribo se frustró y el delantero nacional terminó fichando en Audax Italiano.

Sin embargo, el bicampeón de América con la Selección chilena ahora se encuentra libre, por lo que nuevamente se reactivaron los rumores de un posible retorno a los azules.

Uno que espera con los brazos abiertos al artillero es Marcelo Díaz, volante y capitán de los estudiantiles, quien aseguró que estaría dispuesto a hacer las gestiones necesarias para convencer a "Turboman" para que vuelva al club.

"Sería hermoso, desde mi parte me encantaría, ojalá que se pueda dar. Si tengo que llamarlo, lo haré, porque creo que también se lo merece y la U se merece que él esté acá", reconoció "Carepato" a radio ADN tras la despedida de Walter Montillo.

Además, el mediocampista se refirió a la situación de su compañero Charles Aránguiz, quien todavía no sella su renovación de contrato con los azules: "Tiene que seguir sí o sí, no puede ir a ninguna otra parte. Esperemos que firmen pronto. Sabemos que de parte de Charles están todas las ganas y del club también. Tal vez es lo mismo que conmigo, solo falta firmar el papel".