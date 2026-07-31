Marcelo Díaz respondió a las críticas por su antigua defensa a Michael Clark

Chile.- Afirman que Marcelo Díaz podría colgas los botines a final de año - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 31 Jul. (ATON) -

El capitán de Universidad de Chile reafirmó sus dichos en torno al ex mandamás del cuadro estudiantil, pero aclaró que se ciñe únicamente a lo deportivo. Además, valoró el respaldo que le entregó ayer la presidenta del club, Cecilia Pérez.

En medio de la formalización de Michael Clark, ex presidente de Azul Azul, por su presunta implicancia con el Caso Sartor, el capitán de Universidad de Chile salió al paso de las críticas por su antigua defensa a la gestión del empresario al mando de la concesionaria que administra al cuadro estudiantil.

Es que en abril pasado, cuando el ex dirigente dejó su cargo, "Carepato" valoró su trabajo en la institución y subrayó que "ordenó la casa" y que gracias a él "el club está muy sólido económica y deportivamente", dichos que hasta el día de hoy le generan cuestionamientos de parte de algunos hinchas.

Al respecto, el volante sostuvo que lo expuesto en dicha oportunidad "es lo que sigo sosteniendo y sigo pensando. Deportivamente, nosotros no tenemos ningún problema. Yo siempre hablo desde lo deportivo porque es el lugar que a mí me corresponde".

Asimismo, el ex seleccionado nacional recalcó que "no tengo ninguna injerencia, no tengo ninguna amistad con alguien de Sartor en este caso, en donde me han querido involucrar y de verdad que no tengo ni pito que tocar. Solamente me preocupo como el capitán que soy del club que amo. Me preocupa todo lo que sucede, pero deportivamente hablando, hay temas en los que yo no tengo nada que ver".

El experimentado mediocampista también agradeció la defensa que hizo en su favor la actual presidenta del elenco azul, Cecilia Pérez. "No es fácil ponerse en el lugar de otro y empatizar como ella lo hace. Me ha parecido lo correcto y se lo agradecí", puntualizó.

En esa misma línea, destacó que "ella y todos los funcionarios del club saben perfectamente quién soy yo, cómo me desvivo día a día en el club. Desde que volví en 2024, he dejado mi vida y he dejado la piel. He pasado más horas acá en el club que en mi propia casa por buscar soluciones y que seamos mejores día a día. Y eso, hasta el último de mis días, no va a cambiar".