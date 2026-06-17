Marcelo Salas: "Estando acá, duele aún más no tener a Chile en el Mundial"

Futbol, Union Espanola vs Deportes Temuco Marcelo Salas durante el partido de primera division en el estadio Santa Laura de Santiago, Chile. 19/10/2018 Dragomir Yankovic/Photosport***** Football, Union Espanola vs Deportes Temuco Marcelo Salas during - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 17 Jun. (ATON) -

El otrora goleador de la Selección chilena, quien fue invitado por la Conmebol a la cita planetaria, lamentó la ausencia de la Roja en la Copa del Mundo 2026. Además, entregó sus favoritos para conquistar el título.

Marcelo Salas, leyenda de la Selección chilena, fue invitado por la Conmebol al Mundial 2026, pues el organismo desarrolló en Miami una actividad donde se resumen los principales hitos de las selecciones sudamericanas en Copas del Mundo.

El otrora goleador de la Roja conversó con los medios y en la ocasión lamentó la ausencia del combinado nacional en la cita planetaria.

"Agradezco la invitación de Conmebol, pero estando acá duele aún más el no tener a nuestra selección para alentarlos en la gradería. Trato de disfrutar de ver fútbol, en un Mundial ahora como espectador", expresó el "Matador", mundialista en Francia 1998.

"No estamos presentes en esta cita tan importante para cualquier selección. Frustra como hincha no ver a la selección acá, más aún teniendo muchas opciones de clasificar; hasta el séptimo podía llegar", añadió el actual propietario de Deportes Temuco.

Además, consultado sobre sus candidatos para conquistar el título en esta cita planetaria, Salas respondió: "Está recién partiendo. Se han visto algunos resultados quizá inesperados. Sigo pensando que Francia es una gran selección, pueden armar hasta un equipo C. También Portugal, España".

En tanto, sobre las sorpresas, comentó: "Me pareció muy bien Marruecos, le hizo un gran partido a Brasil, pero esto es fútbol y cambia a cada momento".