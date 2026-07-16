María José Mailliard y una nueva medalla continental para Chile

SAN PEDRO DE LA PAZ, CHILE - NOV 3 : Maria José Mailliard de Chile gana Medalla de Plata en la competencia C 200m en Canotajede Velocidad en la Laguna Grande en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. / Maria José Mailliard of Chile wins Silver Medals - CARLOS ACUNA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Santiago 16 Jul. (ATON) -

La canoísta sigue haciendo historia y demostrando que es una de las mejores de su especialidad

La canoísta María José Mailliard volvió a poner a Chile en un podio internacional al conquistar la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de esta disciplina.

La justa deportiva que se realizó en Montreal, Canadá, entre el 12 y el 15 de julio, cerró para nuestro país con una nueva presea.

Mailliard, que posee incluso medallas de oro a nivel mundial, remató segunda en la prueba de los 5.000 metros, con lo que aseguró su clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y también sumó puntos para decir presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta presea se sumó a la plata que había en los C500 y el quinto lugar de la prueba de fondo, C5000, en la Copa del Mundo que se disputó en el mismo escenario canadiense.

La delegación nacional logró varias preseas, como fue el caso del kayakista Sebastián Alveal, que se colgó los bronces en las pruebas K200 y en los K500.

En las categorías de menores sobresalieron las medallas de oro de Matías Parra en K1 500 y en el binomio de canoa en 500 metros con Gaspar Díaz y Nicolás Lara en junior.