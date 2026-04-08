Martín Liberman se lanzó contra jugadores de la UC: "Qué verde que son"

Futbol, Universidad Catolica vs Boca Juniors. Copa Libertadores 2026. Los jugadores de Universidad Catolica, se lamentan tras un gol de Boca Juniors durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores disputado en el Claro Arena de Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 8 Abr. (ATON) -

El polémico periodista argentino aprovechó para destruir al cuadro cruzado por una singular jugada en los descuentos donde no quisieron ir al ataque en la derrota ante Boca Juniors por Copa Libertadores.

El triunfo por 2-1 de Boca Juniors ante Universidad Católica en el Claro Arena, por el debut en la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, dejó a la prensa argentina con total satisfacción.

El polémico periodista trasandino Martín Liberman, aprovechó para destruir al cuadro cruzado por una jugada en los descuentos donde no quisieron ir al ataque.

"Que verde lo de Católica. Hay un remate largo de Boca, hay que saber el futbol, yo tengo algo de espíritu de jugar al fútbol y no entiendo nada de fútbol, es grave eso", expresó el comunicador.

"Están jugando el tiempo adicional, te das cuenta que pasan los minutos y termina. Viene un remate largo de Boca, le está por llegar al arquero para meter un bochazo largo, pero la agarra el defensor, arranca de nuevo, se la da al 2, el 2 se la da al 4, se la da al 6 y termina el partido; que verde que son", sostuvo.

Además, bromeó que el árbitro miró esa jugada y decidió terminar el partido: "No hablo de ser pillo de mala forma, de simulaciones, de pedir amarillas para el otro, de ser botón. Papi ya están pasando minutos deja que el arquero la tire para arriba, si no tienes otro recurso Ampuero. Empiezan a jugar abajo y el árbitro terminó el partido, para mi se calentó y dijo son unos boludos, les di siete minutos y la tocan atrás. El árbitro los cagó, era para 10 minutos y para mi lo terminó caliente porque solo tocaban la pelota para atrás".