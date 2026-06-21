Martín Vidaurre se ubicó entre los mejores del mundo en Suiza

SANTIAGO, CHILE – OCT 21:XMartin Vidaurre de Chile compite en bicicleta de montaña masculino durante los Juegos Panamericanos 2023 realizado en el Club Deportivo Universidad Catolica el 21 de octubre de 2023 en Santiago, Chile./ Martin Vidaurre of Chile - JAVIER SALVO/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El ciclista nacional tomó parte de la Copa del Mundo de Mountain Bike en la localidad de Lanzerheide

El ciclista chileno Martín Vidaurre sigue sorprendiendo a nivel mundial en la modalidad del cross country luego de su participación en Suiza.

El destacado pedalero del Mountain Bike, que se sitúa en el quinto lugar del ranking planetario, tomó parte de la competencia que se desarrolló en Lenzerheide, en el marco de una nueva Copa del Mundo.

Vidaurre remató en la cuarta ubicación, en una reñida carrera que se llevó el francés Luca Martin, actual número uno del orbe, con un registro de 1 hora, 20':43". El representante chileno quedó casi a un minuto y medio de diferencia, con un registro de 1:22':05".

En el caso de las damas, su hermana Catalina, concluyó la prueba en el lugar 25º, en una competencia que quedó en poder de la sueca Jenny Rissveds.

Mientras que en la categoría sub-23 la promisoria ciclista Florencia Monsalve finalizó la carrera en el séptimo lugar, en una disputa que se llevó la italiana Valentina Corvi.