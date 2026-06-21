Massú debutó como entrenador de Cerúndolo con el título de Queen's

Archivo - Tenis, Chile vs Peru. Copa Davis 2023. El entrenador de Chile Nicolas Massu es fotografiado durante el partido de dobles de la Copa Davis contra Peru disputado en el Court Central Anita Lizana de Santiago, Chile. 04/02/2024 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El pupilo del capitán del equipo chileno de Copa Davis se metió entre los 20 mejores del mundo gracias a esta corona

La llegada de Nicolás Massú como entrenador del argentino Francisco Cerúndolo (27º del ranking) trajo frutos inmediatos al insertar al tenista trasandino en la final del ATP 500 de Londres, donde se midió con el estadounidense Tommy Paul (28º).

A la disputa por la corona en el césped de Queen's, Cerúndolo llegó con la ventaja en el historial de partidos contra Paul, con una ventaja de 5-2, por lo que eso se hizo sentir de entrada en el partido.

El pupilo de Nicolás Massú quebró rápidamente y llegó a esta 5-4 arriba. Pero cuando sirvió para llevarse el primer set, cometió una seguidilla de errores que le permitieron a su adversario recuperar el rompimiento, luego de lo cual cada uno ganó su servicio para llegar al tiebreak.

En el desempate, Paul estuvo más consistente y Cerúndolo erró mucho, como cuando le pegó con el marco de su raqueta, o con la doble falta que cometió, y le permitió a su rival ganar por 7-4 en la muerte súbita de la primera manga, tras una hora y seis minutos de juego.

La continuación del partido mostró al argentino con un accionar más irregular; le costaba ganar sus puntos, y aunque tuvo doble chance de quebrar en el noveno game, dilapidó esa oportunidad. Pero a pesar de todo, y haciendo honor a su entrenador, no se dio por vencido, y logró el rompimiento en el décimo parcial, que fue clave, ya que con eso se quedó con el segundo set por 6-4 y forzó la definición en el último capítulo del gramado del Andy Murray Arena.

El episodio final ofreció una reñida lucha para quedarse con el cetro de campeón, hasta que el oriundo de Filadelfia aflojó en el sexto juego y le rompieron. El aidestrado por el capitán del equipo chileno de Copa Davis quedó con terreno libre hacia el título. Dependía sólo de él con el 4-2 a favor, pero la victoria resulta esquiva, sumado a que el estadounidense no se daba por vencido.

Pero en el alto rendimiento las oportunidades no se deben dejar pasar, Cerúndolo finalmente se llevó la victoria por 6-7 (4); 6-4 y 6-3, luego de tres horas, y varios match points que se le habían escapado, conquistando el ATP 500 de Queen's, el título más importante de su carrera, que lo deja entre los mejores 20 del mundo, en un gran apronte para el Grand Slam de Wimbledon, y todo en los pocos días que tiene a Nicolás Massú como su entrenador.