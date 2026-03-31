Chile.- "Massú es el mejor capitán que vi en cualquier equipo de Copa Davis del mundo"

Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. El capitan de Chile Nicolas Massu es fotografiado, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana, Parque Estadio Nacional de Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 31 Mar. (ATON) -

Hans Podlipnik, ex integrante del elenco chileno, se rindió ante el "Vampiro" en su rol como entrenador del conjunto nacional.

Nicolás Massú ya lleva más de diez años como capitán del equipo chileno de Copa Davis, cuadro con el que recibirá en septiembre próximo a España en busca de avanzar a las Finales de la Ensaladera de Plata.

El doble medallista olímpico en Atenas 2004 se ha consolidado como el entrenador del conjunto nacional y un ex integrante del equipo como es Hans Podlipnik, retirado hace algunos años del profesionalismo, se rindió ante la figura del viñamarino.

"Nicolás Massú es el mejor capitán que he visto en cualquier equipo de Copa Davis del mundo", aseguró el otrora doblista en el podcast de En Cancha, Raquetas y Palas.

En la entrevista, además, "H-Pod" contó que en sus últimos dos años en el circuito ya no sentía el la motivación para competir: "Cuando uno está en el circuito profesional, el tenis se convierte en una obsesión. La competencia es brutal. En los últimos años de mi carrera yo estaba agotado y había perdido parte del amor por el deporte. Me retiré sin muchas ganas de volver".

Actualmente, Podlipnik está enfocado en su fundación que utiliza el tenis para alejar a niños de entornos vulnerables: "Lo que más me alegra es darles a los niños un espacio seguro donde pasar la tarde. Lo que pasa en las poblaciones es que después del colegio no tienen dónde ir. La calle los recluta: las mafias, el narcotráfico. Nosotros les damos un lugar donde jugar, y se van a casa a dormir como tiene que ser la niñez".