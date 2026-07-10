Matías Palavecino: "Me gustaría vestir la camiseta de Chile"

Futbol, Universidad Catolica vs Everton. Fecha 2, Copa Chile 2026. El jugador de Universidad Catolica Matias Palavecino es fotografiado durante el partido de la Copa Chile contra Everton disputado en el Claro Arena de Santiago, Chile. 30/06/2026 Andres - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 10 Jul. (ATON) -

El volante de Universidad Católica, figura en 2025 con el campeón Coquimbo Unido, se ofreció para defender a la Roja en un futuro. "No sé cuanto me falta para la nacionalización", sostuvo.

En los últimos años han sido varios los jugadores nacidos en el extranjero que han vestido la camiseta de la Selección chilena, tales casos como Ben Brereton, Luciano Cabral o Fernando Zampedri.

Y ahora se podría sumar otro. Es que Matías Palavecino, volante argentino de Universidad Católica, reconoció su deseo de poder defender a la Roja en un futuro.

"Obviamente me gustaría jugar por Argentina, pero también me gustaría vestir la camiseta de Chile. No sé cuanto me falta para la nacionalización", admitió el campeón con Coquimbo Unido al creador de contenido El Fofo.

Consignar que Palavecino lleva dos años jugando en el balompié nacional y la temporada pasada fue uno de los mejores jugadores del Campeonato y figura para el histórico título del cuadro "pirata".

Sin embargo, en este 2026 el mediocampista trasandino no ha cumplido con las mismas expectativa con la camiseta de Universidad Católica.