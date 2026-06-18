Matías Soto se apagó y fue arrollado en cuartos de final en Asunción

Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. El jugador de Chile Matias Soto es fotografiado, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana,Paque Estadio Nacuonal de Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jun. (ATON) -

El chileno no fue capaz de sostener el nivel que exhibió en el primer set, baja que fue aprovechada por el dominicano Nick Hardt, quien estructuró una brutal remontada.

La aventura de Matías Soto (317° del ranking ATP) en el Challenger de Asunción 2 llegó a su fin este jueves, luego de que el tenista nacional perdiera increíblemente ante el dominicano Nick Hardt (340°) en los cuartos de final del certamen paraguayo.

El chileno, quinto favorito de la competición, desapareció el partido después de tomar la ventaja en el primer set y terminó sucumbiendo ante la efectividad de su adversario, quien se impuso por 3-6, 6-1 y 6-0 en una hora y 39 minutos.

El compromiso no pudo arrancar de mejor manera para el copiapino, quien con quiebres en el quinto y noveno juego estructuró un más que cómodo y auspicioso 6-3 en la manga inicial.

Sin embargo, el caribeño reaccionó en el segundo parcial y se arrebató el servicio al nortino en tres ocasionar para emparejar el cotejo con un 6-1. El tercer capítulo en tanto, fue un monólogo del isleño, quien abrochó el triunfo con un inapelable 6-0.

Al margen de esta fea caída, "Mati" logró sumar varias unidades en el ranking en vivo, escalando momentáneamente hasta el 298° lugar, paso importantísimo en su objetivo de seguir trepando para capturar un lugar en la qualy para el US Open.

El próximo desafío de Soto será el Challenger 50 de Piracicaba, en Brasil, donde figura como sexto cabeza de serie.