Matías Soto avanzó a cuartos de final en Asunción tras un reñido partido

Archivo - Chile.- Matías Soto regresó al top 300 en ranking ATP tras su título en Bucaramanga - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Jun. (ATON) -

El chileno aflojó la marcha en el segundo set y tuvo que esforzarse al máximo para vencer al argentino Santiago De La Fuente, quien no se dejó intimidar por la diferencia en el ranking.

Un encuentro con dominio cambiante y donde el ranking no fue factor protagonizó este miércoles el tenista nacional Matías Soto (317° del mundo), quien tuvo que extremar recursos para derrotar al argentino Santiago De La Fuente (625°) y avanzar a cuartos de final en el Challenger de Asunción 2.

El chileno, quinto favorito del certamen paraguayo, luchó por más de dos horas y media para imponer sus condiciones sobre el trasandino, sacando adelante un sufrido triunfo por 6-2, 2-6 y 7-5.

El primer set fue un trámite para el criollo, quien no solo fue capaz de sostener su saque en todo momento, sino que además consiguió dos quiebres para ponerse por delante por un cómodo 6-2.

Sin embargo, en el segundo episodio se dieron vuelta los papeles. Su rival, además de recuperar la solvencia en el servicio que extravió en inicio del duelo, le propinó dos rompimientos al copiapino, emparejando el marcador con otro 6-2.

La última manga fue completamente diferente. Ambos mostraron su mejor versión hasta que entraron en una dinámica de rupturas mutuas entre el noveno y el undécimo game, con "Mati" saliendo victorioso se esa dinámica que estructurar lo que a la postre fue el 7-5 con el cual timbró el triunfo.

En cuartos de final, Matías Soto se verá las caras con el vencedor del cruce entre el local Thiago Seyboth Wild (297°) y el dominicano Nick Hardt (340°).