Matías Soto buscará esta mañana el segundo título challenger de su carrera

Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. El jugador de Chile Matias Soto es fotografiado, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana,Paque Estadio Nacuonal de Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jul. (ATON) -

El chileno enfrentará al colombiano Nicolás Mejía por la final en Bogotá, con la misión de repetir lo hecho hace unos meses en Bucaramanga cuando ganó su primer trofeo en la categoría.

El tenista nacional Matías Soto (296° del ranking ATP) saldrá a la cancha a las once de la mañana para enfrentar al colombiano Nicolás Mejía (165°), en el marco de la final del Challenger de Bogotá, su segunda definición del año en esta categoría.

Para acceder a esta instancia, el chileno tuvo que librar una dura batalla para dejar en el camino al italiano Lorenzo Claverie (sin ranking) por un doble 7-5. El cafetalero, en tanto, venció al peruano Juan Pablo Varillas (308°) por parciales de 6-4, 5-7 y 6-1.

El historial entre ambos es favorable para el dueño de casa, quien se impuso en las dos ocasiones en que se han enfrentado en el circuito, la más reciente de ellas este mismo año en San Luis Potosí, México.

Sin embargo, "Mati" tiene un motivo para ilusionarse y es que el primer título challenger de su carrera lo ganó en marzo pasado en la ciudad colombiana de Bucaramanga, batiendo al argentino Guido Iván Justo por 6-3 y 6-3.

Consignar además que en caso de quedarse con el trofeo, el copiapino sumaría unidades valiosas que lo acercarían a la qualy del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Por último, cabe recordar que Soto ganó la definición del dobles junto al boliviano Federico Zeballos, coronándose campeón por segunda semana consecutiva luego de lo hecho en Quito.