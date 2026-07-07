Matías Soto debutó con el pie derecho en el Challenger de Bogotá

Archivo - Chile.- Soto y Núñez quedaron eliminados en octavos de final del Challenger de Quito - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 7 Jul. (ATON) -

"Mati" se cobró revancha del colombiano Juan Sebastián Osorio después de la eliminación en Quito, accediendo a los octavos de final del certamen cafetalero.

El tenista nacional Matías Soto (296° del ranking ATP) se cobró revancha de lo ocurrido la semana pasada en Quito derrotó al colombiano Juan Sebastián Osorio (840°), debutando con el pie derecho en el Challenger de Bogotá.

"Mati", quien venía de caer en octavos de final del certamen ecuatoriano precisamente ante su rival cafetalero, esta vez pudo recuperarse de un pésimo segundo set para dar imponerse por parciales de 6-2, 3-6 y 6-2 en dos horas y cuatro minutos de partido.

El chileno sacó adelante el primer set con dos quiebres, pero en el siguiente episodio cedió su servicio en el octavo juego, obligando a sacar lo mejor de sí en una tercera manga donde otro par de rupturas le permitió sellar su victoria.

Por la segunda fase del certamen, el copiapino se verá las caras con el mexicano Alan Magadan (632°), adversario al que derrotó este mismo año por la ronda de los dieciséis mejores del Challenger de San Luis Potosí.