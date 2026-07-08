Matías Soto festejó por partida doble en el Challenger de Bogotá

Archivo - Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. El jugador de Chile Matias Soto es fotografiado, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana,Paque Estadio Nacuonal de Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 8 Jul. (ATON) -

Tras imponerse en un cerrado encuentro al mexicano Alan Magadán por los cuartos de final del cuadro individual, el chileno debutó con un triunfo en el dobles junto a boliviano Federico Zeballos.

Tras imponerse en un cerrado encuentro al mexicano Alan Magadán por los cuartos de final del cuadro individual, el chileno debutó con un triunfo en el dobles junto a boliviano Federico Zeballos.