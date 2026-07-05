Matías Soto se proclamó campeón del dobles en Quito

Tenis, Chile vs Luxemburgo. Copa Davis 2025. Los tenistas chilenos Tomas Barrios ( izquierda) y Matias Soto (derecha), celebran la victoria, durante el partido de dobles de Copa Davis válido por el Grupo Mundial, disputado en la Cancha Central Anita - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 5 Jul. (ATON) -

El tenista nacional ratificó porque es el mejor de nuestro país en el juego de parejas

Matías Soto sigue demostrando por qué es el mejor tenista chileno en la modalidad del dobles en la actualidad al conquistar un nuevo título.

El copiapino llegó junto al boliviano Federico Zeballos como la principal pareja al Challenger de Quito, Ecuador, y así lo ratificaron en la arcilla del Rancho San Francisco en la localidad de Cumbayá, ya que no cedieron ni un solo set en todo el campeonato.

En la final derrotaron al binomio integrado por el argentino Hernán Casanova y el brasileño Pedro Sakamoto a los que derrotaron en una cómoda faena, que no les tardó ni una hora, y luego de 57 minutos se alzaron con el trofeo al imponerse por parciales de 6-1 y 6-4.

Con este título, Matías Soto se mete entre los 200 mejores doblistas del ranking de la ATP, lejos aún de su mejor sitial, que lo tuvo al borde de los 100 más destacados del planeta.