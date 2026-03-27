Matías Soto se quedó con el duelo de chilenos e irá por el título en Bucaramanga

Archivo - Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. El jugador de Chile Matias Soto es fotografiado, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana,Paque Estadio Nacuonal de Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 27 Mar. (ATON) -

El copiapino derrotó este viernes en semifinales a su compatriota Nicolás Villalón para alcanzar su segunda final en un torneo de esta categoría, tras la definición perdida en 2024 en San Luis Potosí.

El duelo de chilenos por las semifinales del Challenger de Bucaramanga fue para Matías Soto (323° del ranking ATP). El copiapino derrotó a su compatriota Nicolás Villalón (931°) y se instaló en la final del certamen colombiano.

La quinta raqueta nacional se impuso este viernes por un doble 6-3, tras una hora y 17 minutos de partido, por lo que buscará su primer título en torneos de esta categoría.

En la primera manga, "Mati" quebró de entrada en el primer game, mientras que selló el set con otro rompimiento en el noveno juego.

En tanto, en el segundo episodio necesitó solamente de una ruptura en el octavo game para en el siguiente sentenciar la victoria.

De esta manera, Soto disputará en Bucaramanga su segunda final de un torneo challenger, pues la primera vez fue en San Luis Potosí 2024, en México, cuando cayó en la definición ante el colombiano Nicolás Mejía. Ahora buscará el título ante el ganador de la llave entre el argentino Guido Iván Justo (280°), primer cabeza de serie, y el uruguayo Franco Roncadelli (332°), tercer sembrado.

Por su lado, Villalón se va de suelo cafetalero con tremendas sensaciones, pues proviniendo desde la qualy alcanzó la primera semifinal challenger de su carrera. Además, dará un gran salto en el ranking, pues aparecerá este lunes en el casillero 771° aproximadamente.