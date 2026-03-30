Matías Soto regresó al top 300 en ranking ATP tras su título en Bucaramanga

Tenis, Chile vs Serbia. Copa Davis 2026. El jugador de Chile Matias Soto es fotografiado, durante el partido de sinles de la Copa Davis valido por el Grupo Mundial, disputado en el Court Central Anita Lizana,Paque Estadio Nacuonal de Santiago, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 30 Mar. (ATON) -

La nueva actualización de la clasificación mundial trajo importantes novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Terminó el Masters 1000 de Miami y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo importantes novedades para los principales tenistas chilenos en el circuito.

Alejandro Tabilo, quien se mantuvo como primera raqueta nacional, subió dos casilleros, del 41° al 39° tras el torneo estadounidense, donde llegó hasta la tercera ronda.

En tanto, Cristian Garin retrocedió cinco puestos para ubicarse 100°, justo cerrando el selecto grupo de los mejores tenistas del mundo.

Por su lado, Tomás Barrios trepó del 119° al 115° y Nicolás Jarry cayó del 152° al 154°.

Pero el gran salto lo dio Matías Soto, quien tras conquistar en Bucaramanga el primer título challenger de su carrera, escaló 29 puestos para regresar al top 300, posicionándose 294 del orbe.

Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner se acercó a Carlos Alcaraz, quien se mantiene en la cima, mientras que el podio ahora lo cierra el alemán Alexander Zverev, quien desplazó del tercer puesto al serbio Novak Djokovic, quien ahora está cuarto.

TOP TEN

1° Carlos Alcaraz (España) 13.590 (0)2° Jannik Sinner (Italia) 12.400 puntos (0)3° Alexander Zverev (Alemania) 5.205 (+1)4° Novak Djokovic (Serbia) 4.720 (-1)5° Lorenzo Musetti (Italia) 4.265 (0)6° Alex de Miñaur (Australia) 4.095 (0)7° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.000 (+1)8° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.870 (-1)9° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.860 (0)10° Daniil Medvedev (Rusia) 3.610 (0)

RANKING DE LOS CHILENOS

39° Alejandro Tabilo 1.118 (+2)100° Cristian Garin 624 (-5)115° Tomás Barrios 571 (+4)154° Nicolás Jarry 391 (-2)294° Matías Soto 177 (+29)674° Daniel Núñez 50 (+20)751° Benjamín Torrealba 40 (-19)771° Nicolás Villalón 37 (+160)985° Diego Fernández 18 (-17)