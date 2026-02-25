Matías Zaldivia defendió con todo a Meneghini: "El trabajo siempre paga"

Futbol, Palestino vs Universidad de Chile Fecha 3, Liga de Primera 2026. El jugador de Palestino Matias Zaldivia juega el balon durante un partido de primera disputado en el estadio Municipal de La Cisterna en Santiago, Chile 13/02/2026 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 25 Feb. (ATON) -

En la previa del Superclásico ante Colo Colo, el defensa de Universidad de Chile le entregó su férreo respaldo al cuestionado técnico por los malos resultados. Además, desmintió los dichos del ex volante Ramón Fernández de que el zaguero habría culpado al DT por los cambios ante Limache.

Ni en sus peores pesadillas Francisco Meneghini imaginaba que su inicio como entrenador de Universidad de Chile iba a ser tan duro. Es que en cuatro partidos disputados en el certamen el cuadro azul no ha podido ganar, por lo que el técnico argentino se ha llenado de cuestionamientos y ya, de entrada, se habla de una posible salida anticipada.

Y el panorama asoma más complicado, considerando que este domingo afrontarán el Superclásico ante Colo Colo en el estadio Monumental, recinto donde históricamente se le ha hecho difícil a los laicos.

Pese al complejo momento, el defensa y referente Matías Zaldivia salió a respaldar con todo el proceso del estratego en la conferencia de prensa de este miércoles.

"Obviamente en los equipos grandes cuando no se consiguen victorias hay ruido afuera, pero nosotros estamos muy tranquilos con Paqui Meneghini porque lo vemos trabajar día a día muy bien y estamos cómodos. El trabajo siempre paga y entonces hay que estar tranquilos. Estamos tranquilos con él, sabemos que tenemos que mejorar y el ruido de afuera siempre está y hay que saberlo manejar", expresó el zaguero.

"A mí me gustan los técnicos que trabajan. Veníamos de un proceso con Gustavo que es un DT muy metódico y Paqui es muy parecido. Cuando tú tienes un cuerpo técnico que trabaja y se brinda para que vos mejores, eso te impulsa a querer ayudarlo más a obtener buenos resultados", añadió.

Además, el defensor aprovechó para desmentir categóricamente los dichos de Ramón Fernández, quien filtró que el propio Zaldivia había culpado a los cambios de Meneghini por el empate a 2 ante Deportes Limache: "Sí hablé con él (Fernández), pero no dije nada de los cambios. No dije nada ni parecido. Nunca me metería en las decisiones técnicas de nosotros".

Por último, recalcó que jamás realizaría ese tipo de comentarios por respeto al plantel: "El que entra también es un compañero mío, entonces yo en ese sentido nunca voy a decir algo así".