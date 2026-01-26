Mauricio Isla descarta por ahora el retiro: "Jamás dejar lo que me apasiona"

Futbol, Colo Colo vs Atletico Bucaramanga. Fase de grupos, Copa Libertadores 2025. El jugador de Colo Colo Mauricio Isla es fotografiado durante el partido de copa libertadores por el grupo E contra Atletico Bucaramanga disputado en el estadio Monumental - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 26 Ene. (ATON) -

Pese a que no ha podido encontrar un nuevo club tras su salida de Colo Colo en diciembre, el bicampeón de América con la Roja aclaró en redes sociales que no piensa en colgar los botines.

Desde su salida de Colo Colo, en diciembre pasado, que Mauricio Isla está sin club y no ha podido encontrar un nuevo equipo en este mercado de fichajes.

Sin embargo, el lateral de 37 años todavía no piensa en el retiro del fútbol profesional, pues el propio bicampeón de América con la Roja lo dejó claro con un mensaje a través de sus redes sociales.

"Jamás dejar lo que me apasiona", escribió el "Huaso" en una publicación en la que aparece con un balón de fútbol.

Consignar que Isla tiene plazo hasta antes de la cuarta fecha del Campeonato Nacional para poder ser inscrito por algún club nacional.

De lo contrario, el oriundo de Buin deberá buscar opciones en el fútbol extranjero para continuar con su carrera profesional.