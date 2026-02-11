Mauricio Pinilla: "Me detectaron cáncer a la piel

Futbol, conferencia de prensa de la seleccion chilena El jugador de la seleccion chilena Mauricio Pinilla habla con los medios de comunicacion durante la conferencia de prensa realizada en el complejo deportivo Fernando Riera de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 11 Feb. (ATON) -

El ex goleador chileno sorprendió al revelar la enfermedad que padece. Aseguró que ya inició el tratamiento para enfrentarla.

A sus 42 años, Mauricio Pinilla enfrenta un duro momento. Es que el ex delantero chileno reveló que tiene cáncer a la piel y que está en tratamiento.

El ex seleccionado nacional fue invitado al programa Marca Personal de Radio La Metro, que conducen Fernando Solabarrieta y Luka Tudor, y ahí se refirió a la enfermedad que sufre.

"Les voy a contar un momento importante de mi vida que estoy viviendo, me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel, ahora, esto no lo había contado", comenzó diciendo el mundialista en Brasil 2014.

Sobre el tratamiento, contó: "Es la primera parte nomás, así que me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo. Estoy con un tratamiento, la terapia correspondiente para que esto se solucione. Pero bueno, mucha exposición al sol, los entrenamientos".

"Lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica imagínate que las defensas me salieron de mil en uno, me agarré cuatro veces influenza en cuatro semanas, una se me doble infectó y fue como tener doble influenza, tenía 41 de fiebre, entré a la clínica delirando, no me acuerdo cómo entré. Hoy día me siento espectacular, igual me dan una crisis de angustia de repente que tengo que tratarlas con medicamentos y los ansiolíticos son los que me han ayudado a salir de estos momentos complicados, sigo con psicólogo, con psiquiatra, me trato", añadió.

Consignar que Pinilla ya contó que tuvo depresión y problemas de salud mental, lo cual lo llevó a estar internado.